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В Минск прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
Борт с российской правительственной делегацией приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск. Гостя встречал премьер-министр нашей страны Роман Головченко.
С минуты на минуту начнутсяпереговоры во Дворце Независимости.Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудят актуальные темы российско-белорусской повестки. Запланированы и переговоры на уровне глав правительств. В поле зрения вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание - перспективам развития Союзного государства. Подробности переговоров - в наших следующих информационных выпусках.
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