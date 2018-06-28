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В Минск прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен

Для участия в завтрашнем митинге-реквиеме в Минск прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В составе делегации также экс-президент страны Хайнц Фишер, представители государственных и общественных делегаций Австрии. Визит такого высокого уровня происходит впервые за историю установления белорусско-австрийских дипломатических отношений.

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