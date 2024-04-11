В Минск прибывают участники заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ

В Минск прибывают участники заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. СМИД - это и эффективная площадка для двусторонних переговоров.

Сегодня министр Сергей Алейник встретился со своим коллегой из Казахстана Муратом Нуртлеу. Между странами поддерживается активный, многоуровневый и доверительный диалог. На завтрашнем Совете министров СНГ среди множества вопросов планируется принять заявления по обеспечению безопасных условий профессиональной деятельности журналистов. Кроме того, будут объявлены спортивные столицы СНГ в 2025 и 2026 годах.