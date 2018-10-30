В Минск прилетела правительственная делегация Молдовы во главе с премьер-министром

Павел Филип провел переговоры в Доме правительства со своим белорусским коллегой. Торговля между странами сегодня на подъеме. Но партнеры готовы брать новые высоты, главным образом - в сельском хозяйстве и промышленности. Успешно работает совместный проект по сборке троллейбусов в Кишиневе. Но для Белкоммунмаша это вероятно не финальная точка, заявили сегодня на встрече. Стороны обсуждают идею создания нового совместного предприятия.