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В Минск прилетела правительственная делегация Молдовы во главе с премьер-министром

Прямым рейсом из Кишинева в Минск прилетела правительственная делегация Молдовы во главе с премьер-министром.

Павел Филип провел переговоры в Доме правительства со своим белорусским коллегой. Торговля между странами сегодня на подъеме. Но партнеры готовы брать новые высоты, главным образом - в сельском хозяйстве и промышленности. Успешно работает совместный проект по сборке троллейбусов в Кишиневе. Но для Белкоммунмаша это вероятно не финальная точка, заявили сегодня на встрече. Стороны обсуждают идею создания нового совместного предприятия.

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