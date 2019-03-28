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В Минск с первым официальным визитом прилетел канцлер Австрии Себастьян Курц

В аэропорту его встречал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В составе австрийской делегации около 40 человек. Это родственники погибших в Тростенце австрийских евреев, члены еврейских общин, представители экономики Австрии.

Себастьян Курц примет участие в церемонии открытия нового памятника австрийским жертвам "Массив имен" в мемориальном комплексе "Тростенец". С 2010-го таблички с именами уничтоженных здесь людей стали появляться на деревьях бывшего концлагеря.

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