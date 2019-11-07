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В Минске избрали представителей в Совет Республики

Это восемь сенаторов, которые будут представлять столицу в верхней палате белорусского парламента седьмого созыва.
Заседание депутатов Мингорсовета состоялось в городской ратуше. Кандидаты перечислили основные пункты своих программ. Среди них рост качества и уровня жизни белорусов, дальнейшее построение сильного и независимого государства, его продвижение на международной арене. Затем прошло голосование, по результатам которого все 8 кандидатов получили поддержку депутатов Мингорсовета. Избранные члены Совета Республики представляют самые разные профессиональные сферы: от экономики и юриспруденции до науки и медицины.

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