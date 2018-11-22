В Минске началась встреча подгруппы по безопасности в Донбассе

Ее представитель - бывший министр обороны Украины Евгений Марчук - указом президента Петра Порошенко будет теперь выражать позицию Киева в трехсторонней контактной группе. Марчук сменил в этой роли Леонида Кучму. Сегодняшнее заседание будет первой встречей после состоявшихся 11 ноября выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.