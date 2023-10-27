3.71 BYN
В Минске обсуждают архитектуру евразийской безопасности - второй день работы международной конференции высокого уровня
Найти новую архитектуру защиты граждан от неоколониальной политики. Обсудить современные глобальные проблемы и их решения приехали почти три сотни экспертов, дипломатов и политиков из более чем 30 стран мира.
Сегодня второй день работы международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". И одно из решений - региональная кооперация в геополитике. Очевидно, что существующий, но рушащийся однополярный порядок, - это не самая справедливая конфигурация мироустройства.
Все еще надеюсь на достижение компромиссов. Мы предложили, обращаясь к опыту согласования Устава ООН, начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско. Ведь именно на той конференции государства смогли оставить свои разногласия и сесть за стол переговоров во имя общих идеалов и мирного существования наций. Если Запад сейчас не готов вести разговор об общей безопасности, а только своей, то мы исходим из того, что такое время рано или поздно придет. А готовых рецептов для формирования моделей евразийской безопасности сегодня нет ни у кого, но в этом и задача конференции - предложить если не концепцию, то хотя бы элементы модели, которые в дальнейшем могли бы использовать политики.
Огромный пул международных экспертов, собравшихся в Минске, также схож во мнении, что безопасность в евразийском регионе нуждается в серьезной перестройке буквально по кирпичикам. В свою очередь Беларусь предлагает собрать саммит для обсуждения архитектуры безопасности евразийского пространства, а также разработать Хартию многообразия для XXI века.