В Минске обсуждают архитектуру евразийской безопасности - второй день работы международной конференции высокого уровня

Все еще надеюсь на достижение компромиссов. Мы предложили, обращаясь к опыту согласования Устава ООН, начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско. Ведь именно на той конференции государства смогли оставить свои разногласия и сесть за стол переговоров во имя общих идеалов и мирного существования наций. Если Запад сейчас не готов вести разговор об общей безопасности, а только своей, то мы исходим из того, что такое время рано или поздно придет. А готовых рецептов для формирования моделей евразийской безопасности сегодня нет ни у кого, но в этом и задача конференции - предложить если не концепцию, то хотя бы элементы модели, которые в дальнейшем могли бы использовать политики.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси