В Минске обсуждают военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ

Центр притяжения и площадка для обстоятельного и доверительного диалога - Минск. В столице сегодня проходитзаседание СМИД-СМО-КССБ ОДКБ. Площадкой для проведения мероприятия выбрана Национальная библиотека. Несмотря на то что за окном в Минске снег, визитной карточкой всех мероприятий ОДКБ остается дружеская и теплая атмосфера.



По протоколу, заседанию предшествовала церемония встречи и фотографирования. Сразу после обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности организации и сопредельных регионах, а также итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.



Как на открытии отметил глава белорусского МИД, 2023 выдался крайне сложным и напряженным и для ОДКБ. Тем не менее члены организации провели практически все запланированные на год мероприятия.