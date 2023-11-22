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В Минске обсуждают военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ

В Минске на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ обсуждают военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ. На месте событий сейчас работает съемочная группа Агентства теленовостей.
Яна Менделева в подробностям (видео).

Центр притяжения и площадка для обстоятельного и доверительного диалога - Минск. В столице сегодня проходитзаседание СМИД-СМО-КССБ ОДКБ. Площадкой для проведения мероприятия выбрана Национальная библиотека. Несмотря на то что за окном в Минске снег, визитной карточкой всех мероприятий ОДКБ остается дружеская и теплая атмосфера.

По протоколу, заседанию предшествовала церемония встречи и фотографирования. Сразу после обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности организации и сопредельных регионах, а также итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.

Как на открытии отметил глава белорусского МИД, 2023 выдался крайне сложным и напряженным и для ОДКБ. Тем не менее члены организации провели практически все запланированные на год мероприятия.

По итогам этого заседания - подписание совместных документов, а затем уже завтра в Минске пройдет саммит организации.

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