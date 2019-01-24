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В Минске презентуют платформу для предоставления отчетности по Целям устойчивого развития
Национальную платформу для предоставления отчетности по Целям устойчивого развития презентуют сегодня в Минске. В столице пройдет Первый национальный форум. Более 400 экспертов - главы министерств, общественных организаций, топ-менеджмент ПВТ, ректоры вузов. К участникам по видеосвязи обратится первый заместитель генсекретаря ООН. А уже лично на форуме выступит глава регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ. 17 Целей устойчивого развития были приняты ООН в сентябре 2015. Это ликвидация бедности, борьба с неравенством, решение проблем климата. Мировое сообщество высоко оценило работу Беларуси в этой сфере. В прошлом году наша страна впервые участвовала во Всемирном экономическом форуме по устойчивому развитию.
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