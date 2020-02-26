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Контактная группа по Украине обсудит новые участки разведения сил

В Минске в эти минуты к работе приступают члены рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Стороны продолжат обсуждать новые участки разведения сил, а также обмен пленными и имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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