Беларусь как социальная, экономическая и аграрная страна - пример для многих. Отметил сегодня секретарь Коммунистической партии России Казбек Тайсаев. В эти минуты в Минске продолжается IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий - КПСС. Приветствие участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна бережно хранит свою историю и выступает за развитие экономического потенциала и повышение благосостояния населения. Минская встреча дала старт празднованию 25-летия одного из крупнейших общественно-политических объединений стран бывшего СССР, а также 120-летию со дня основания РСДРП. Последняя, к слову, зарождалась в Минске.