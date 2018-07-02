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В Минске продолжается IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий КПСС
Беларусь как социальная, экономическая и аграрная страна - пример для многих. Отметил сегодня секретарь Коммунистической партии России Казбек Тайсаев. В эти минуты в Минске продолжается IV Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий - КПСС. Приветствие участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна бережно хранит свою историю и выступает за развитие экономического потенциала и повышение благосостояния населения. Минская встреча дала старт празднованию 25-летия одного из крупнейших общественно-политических объединений стран бывшего СССР, а также 120-летию со дня основания РСДРП. Последняя, к слову, зарождалась в Минске.
Символично, что Пленум проходит в Музее истории Великой Отечественной войны. Перед его началом все участники смогли ознакомиться с экспозицией.
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