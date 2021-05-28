В Минске продолжается заседание Совета глав правительств СНГ

Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Разговор о будущем Содружества продолжился в "Президент-Отеле" на заседании Совета глав правительств. Сперва в узком, далее и в расширенном составах. Полтора непростых года для участников организации сопряжены с многочисленными вызовами и проблемами. Это и пандемия, и внешнеполитическое давление, и санкционные манипуляции. Напрямую отразилось это и на экономике. При этом некоторые государства используют COVID-19 для изменения мирового порядка, подрывая сложившуюся систему. Сегодня крайне важно укреплять региональную интеграцию, не допуская, чтобы сильныегосударства довлели над более слабыми. У стран Содружества колоссальный потенциал по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны."Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы", - убежден белорусский премьер.