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В Минске проходит очередное заседание трехсторонней группы по урегулированию конфликта на востоке Украины

В настоящий момент переговоры ведут рабочие группы. Ожидается, что сегодня вечером стороны подпишут соглашение о новом перемирии в регионе. Его удалось достичь во время последнего заседания контактной группы две недели назад.

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