В Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Ситуацию обсуждают рабочие подгруппы. Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик отметил результативность работы контактной группы, сообщив, что в прошлом году удалось существенно сократить число жертв среди гражданского населения до самого низкого уровня с начала конфликта.