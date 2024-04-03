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В Минске проходит первая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва

Приоритеты правовой политики Беларуси остаются неизменными - обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика. Об этом на заседании первой сессии депутатов восьмого созыва заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Сейчас идет выдвижение председателей комиссий.

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