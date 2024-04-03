3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
В Минске проходит первая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва
Приоритеты правовой политики Беларуси остаются неизменными - обеспечение суверенитета и безопасности, эффективная экономика и выверенная социальная политика. Об этом на заседании первой сессии депутатов восьмого созыва заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Сейчас идет выдвижение председателей комиссий.
Сколько уже кандидатур поддержали депутаты? Подробности у Светланы Лукьянюк (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все