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В Минске проходит Совет министров иностранных дел СНГ

Минск сегодня принимает заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы международной повестки, обсудили взаимодействие стран Содружества, новые проекты, вопросы миграции и безопасности.

Объявлено, что следующее заседание совета состоится в апреле будущего года в Душанбе.

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