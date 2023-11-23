В Минске прошел саммит лидеров ОДКБ - подвели итоги председательства Беларуси и обсудили военно-политическую обстановку в мире

С самого утра Минск укрыла настоящая зимняя метель. Во Дворце Независимости ее встречали во всеоружии. Хотя даже такие снежные перипетии - ничто по сравнению с настоящим геополитическим "хавьером" в мире. Градус конфронтации только усиливается. Даже не оранжевый, а уже давно красный уровень опасности в военно-политической сфере.

Судя по приветствиям, погода не смутила участников встречи, тем более что встречают во Дворце Независимости тепло. На минский саммит 23 ноября лидеры Кыргызстана и Таджикистана предусмотрительно приехали заранее. С ними накануне Александр Лукашенко уже успел пообщаться. Также радушно на правах хозяина приветствовал всех и сегодня. Токаев и Путин прилетели прямиком к началу.

Саммит стартовал, но прежде чем начать, лидеры общались на ногах. Символично в зале, где проходили переговоры "нормандской четверки". Надо сказать, что с тех пор, несмотря ни на что, Минск верен себе - радеет за безопасность и урегулирование кризисов на евразийском пространстве.

Беларусь председательствует в ОДКБ в этот непростой для объединения год. Еще на старте Минск озвучил, что будет работать на сплоченность объединения и авторитет организации в мире. Позиция председателя обязывает.

Открывая встречу, Александр Лукашенко сказал, что год был стремительным в плане развития геополитической ситуации. Это влияло и на график работы блока - ни месяца в Беларуси не обходилось без событий по линии ОДКБ. Организация остается неотъемлемой частью евразийской безопасности.

На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государств - членов ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнуты. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

По словам Александра Лукашенко, часть мероприятий уже выполнена, реализация некоторых задач продолжается, а отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер и взяты в проработку как государствами-членами, так и Секретариатом ОДКБ.

"Безусловно, результаты работы - это коллективный успех, заслуга всех нас - участников договора. Мы бы не смогли реализовать задуманное без поддержки приоритетов белорусского председательства со стороны друзей и партнеров", - подчеркнул глава Беларуси.

Белорусское председательство и команда всех участвующих в этом заседании государств в течение года проводили активную работу, способствующую упрочению союзнической связи в рамках нашей организации на принципах уважения и учёта интересов друг друга и поддержки. Тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. Владимир Путин, Президент России

У каждого, конечно, свой национальный интерес. Не так легко порой идти на компромиссы в пользу коллективного, но современные вызовы и глобальные угрозы к этому толкают.

Нас уже закрутил вихрь смены эпох. Мы с вами - свидетели разрушения прежней системы международных отношений. И мы - участники слома существующей однополярной, если хотите, западноцентричной модели. Происходит поэтапный переход к многополярности. Сложный, драматичный переход. Это связано с тем, что западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории, который, как известно, остановить невозможно. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что под лозунгом "порядка, основанного на правилах", подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры: от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов.

"Правильно поставлен вопрос: что это за правила и кто установил эти правила? Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом: играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружия", - добавил глава Беларуси.





Александр Лукашенко не раз говорил коллегам, что выстоять во время геополитического излома можно сообща. Общая история, тесные вязи, наши люди - это стоит того, чтобы находить общий язык и преодолевать противоречия. Это особенно важно, когда в мире такой дефицит доверия и так раскручивается спираль гонки вооружений.

Пожар региональных конфликтов, в том числе с применением новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства отметил, что о причинах палестино-израильского конфликта и двойных стандартах коллективного Запада в оценке действий участников сказано достаточно.

"Об этом говорят даже сторонники действующих режимов Соединенных Штатов и Евросоюза. Раскол в лагере так называемых западных демократов - это сегодняшняя реальность и свидетельство их политического отрезвления. Но речь не об этом. Хотя тезис Генерального секретаря ООН Гутерриша, который назвал одной из причин насилия отсутствие прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития темы. Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны", - сказал Президент Беларуси.

Это не мрачные прогнозы, а вполне вероятная реальность, которая никому не нужна. На Западе спят и видят, как втянуть страны ОДКБ в большую горячую воронку, в хаос, которым точно управляют из-за океана. А параллельно на западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи. Зачем? В этой ситуации вопрос риторический.

Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах, в следующем году обещает достигнуть 4 % от ВВП. Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере альянса? Или с названием анонсированных крупнейших со времен холодной войны учений НАТО? Это никак не соотносится. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что за такими так называемыми оборонительными маневрами наблюдают давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. "Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы. Причем по замыслу учений, Беларусь даже не была вовлечена в конфликт", - отметил политик.

"Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларуси. Понятно кому", - сказал Александр Лукашенко.

На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому так называемому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня - только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Сам факт, что политики собрались за одним столом, говорит о том, что они адекватно реагируют и оценивают вызовы времени и готовы противостоять им сообща. "То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации", - подчеркнул глава Беларуси.

"Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств - членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно. Убежден, что, несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности. И мы это делаем", - подытожил Александр Лукашенко.





Вот такой прозрачный намек на тех, кто не захотел приехать. К неприехавшему армянскому премьеру в Минске отнеслись спокойно. И хоть в прессе это уже успели назвать демаршем, Ереван не блокировал ни одно решение ОДКБ.

У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мы обсудили в том числе эти вопросы и механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, они абсолютно легитимны. В соответствии с правилами и процедурой организации решения принимаются при согласии всех стран-членов. Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван. И, естественно, мы все решения, которые проходили окончательную доработку здесь в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам. И будем рассчитывать, что они присоединятся к ним. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Беларусь не приписывает всех заслуг своему председательству, но именно сейчас удалось найти развязки по давним болевым точкам постсоветского пространства.

Главное, сохранить солидарность и единство участников военно-политического блока, что особенно важно на фоне деградации архитектуры евразийской безопасности и очагов напряженности по периметру западных и южных границ объединения.

Только вместе можно решать проблемы, обсуждая их на международных площадках, находя пути решения, реагируя на современные вызовы и угрозы. Основная роль организации - обеспечить мир и безопасность на территории наших стран. И тем самым постараться дать возможность, чтобы к нашей организации присоединялись другие страны как постсоветского пространства, так и дальнего зарубежья. А такие предпосылки есть. Думаю, в будущем наша организация будет гораздо шире, чем 6 стран (нынешний состав ОДКБ - прим. БЕЛТА). К этому все ведет. Александр Вольфович, госсекретарь Совбеза Беларуси

У саммита ОДКБ, конечно, есть тайминг. Но даже самые опытные журналисты и протокольщики не берутся предсказать, как быстро лидеры выйдут на расширенный формат к делегациям. Ведь именно в узком формате - с глазу на глаз - можно открыто обсуждать вопросы региональной и международной безопасности.

Это был принципиальный разговор, именно так белорусский Президент оценил общение лидеров тет-а-тет. Кратко, но обстоятельно, как сегодня требует время. Александр Лукашенко поделился подробностями, что обсуждали во время закрытой части.

Александр Лукашенко пояснил, что относительно краткий характер встречи лидеров в узком составе связан с тем, что ранее они уже обсуждали эти вопросы в разных форматах.

Вопросы, прежде всего, военно-политического характера. Скажу откровенно, на двустороннем треке, трехстороннем, ином мы приоритет отдавали военно-политическим вопросам потому, что так складывается сегодня ситуация, обстановка в зоне нашей ответственности. Поэтому мы, безусловно, рассматривая вопросы экономики (это основа, фундамент любой военной и политической ситуации), говорили о вопросах, которые связаны с нашей деятельностью в ОДКБ. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Мы также, не буду этого скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (подразумевается ситуация с Арменией, Премьер-министр которой принял решение не присутствовать на саммите ОДКБ в Минске. - Прим.), - сказал белорусский лидер. - Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин".

По словам Президента, есть надежда на то, что делегация Армении примет участие в следующих мероприятиях - заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ, которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре этого года. Во время саммита ОДКБ в Минске Владимир Путин пригласил туда своих коллег.





Председательство в Организации договора о коллективной безопасности переходит к Казахстану с нового года. Астана забирает эстафету у Минска. По традиции Токаев уже сейчас озвучивает приоритеты председательства, продолжая белорусскую линию.

В период председательства Казахстана предлагаем сфокусировать деятельность Организации на следующих приоритетных, на наш взгляд, направлениях. Первое, сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана

По итогам встречи подписано полтора десятка документов. Решения касаются мер по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ, работы объединенного пресс-центра организации, бюджета ОДКБ. Главное в итоговой декларации - позиция организации по актуальным проблемам международной безопасности.