Минск и Будапешт продолжают уверенное сближение. В столице Беларуси состоялось 12-е заседание межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Итогом стало подписание ряда документов, в том числе меморандума в области ядерной энергетики.

О заинтересованности двух стран в углублении сотрудничества говорит и проведение совместного бизнес-форума. О взаимоуважительном диалоге двух стран - Евгений Белоусов.

Строить мосты дружбы, а не разрушать. Вопреки угрозам и давлению Будапешт продолжает проводить независимую внешнюю политику. Минск с рабочим визитом посетил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто - человек, продвигающий официальную позицию Будапешта на международной арене. Он представляет одну из немногих стран Евросоюза, которая, защищая собственные интересы, не боится противостоять недружественным шагам Брюсселя в отношении Минска и Москвы. Именно потому существует надежда, что Венгрия, которой, кстати, скоро перейдет председательство в ЕС, постарается усилить здравые тенденции в европейских странах.

Мир пошел в направлении создания блоков, а это против наших интересов. Мы хотим, чтобы мир двигался по направлению объединения, международного взаимодействия. Мы уверены, что должно быть как можно меньше санкций и как можно больше сотрудничества. Петер Сийярто





Именно такое сотрудничество, основанное на доверии, порядочности и ответственности перед партнером, и демонстрируют наши страны. Очередное заседание межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству - прямое тому подтверждение.

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник и его венгерский коллега выступили сопредседателями мероприятия. В центре внимания был широкий спектр торгово-экономических и инвестиционных вопросов в различных сферах - от энергетики, образования и науки до покорения космоса.

Отношения двух стран продолжают развиваться планомерно и поступательно, несмотря на непростую региональную ситуацию и политику ограничений.

Возможно, в современном информационном потоке, который, к сожалению, в основном состоит из негативной и популистской информации, такие новости выглядят не так ярко. Однако именно так - тихим кропотливым трудом - и куется благополучие. В данном случае благополучие наших и венгерских граждан, наших бизнесменов и промышленников. Именно так происходит нормальное эволюционное развитие. Сергей Алейник

Важно отметить, что наши венгерские друзья сохраняют прагматичную, непредвзятую позицию и открытый подход к выстраиванию двусторонних отношений на принципах равноправного и взаимовыгодного диалога. По итогам прошедших переговоров стороны подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы, а также меморандум об углублении взаимодействия в сфере ядерной энергетики.

"Атомная энергия является ключевым фактором с точки зрения энергобезопасности нашей страны. Именно поэтому мы подписали данный меморандум. В ходе строительства собственной АЭС в Пакше мы будем использовать опыт, который был накоплен белорусскими коллегами", - отметил Петер Сийярто.

Конечно, сегодняшняя встреча не обошлась без обсуждения ситуации в Украине, не чужой страны для обоих государств. Конфликт выступает дестабилизирующим фактором в регионе, в то время как заокеанские провокаторы продолжают получать выгоду.





Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы точно знаем, что вся эта ситуация спровоцирована, а сейчас раздувается извне теми, кто получает от этого прямые дивиденды. Все остальные несут издержки. В результате гибнут тысячи людей, в том числе и мирное население. Миллионы стали беженцами. Сергей Алейник

Стороны в очередной раз подчеркнули, что надо остановить гибель людей и начинать переговоры - это первостепенная задача всего цивилизованного мира. Однако многие государства выполнять ее не спешат, все больше разобщая как европейскую политику, так и общество.

В отличие от них Минск и Будапешт нацелены на консолидацию. В повестке дня нет закрытых тем. Страны делятся своим опытом и с радостью учатся друг у друга, стремясь развивать существующие и создавать новые совместные проекты. Свидетельство - белорусско-венгерский бизнес-форум, прошедший сегодня в столице Беларуси. Представители деловых кругов обсудили перспективные ниши взаимодействия двух стран, продемонстрировав неподдельный интерес к активизации торговых отношений.