В Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины. Несмотря на очевидную заинтересованность Украины, России и миссии ОБСЕ, соглашение о так называемом хлебном перемирии пока не подписано. Стороны не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного документа. Не состоялось и разведение сил и средств в районе станицы Луганской - заявления о начале этого процесса прозвучали в Минске еще две недели назад. Однако за этот период режим тишины в Донбассе неоднократно нарушался.



