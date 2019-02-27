В Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ключевой темой стало прекращение огня в Донбассе. Напомним, 12 февраля исполнилось 4 года со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений. 13 марта трехсторонняя контактная группа вновь соберется в нашей столице.