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В Минске с официальным визитом находится министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии
Минск -Будапешт: сотрудничество с акцентом на экономике. В белорусской столице с официальным визитом находится министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Запланированы переговоры в правительстве и с руководителями различных министерств и ведомств. На встрече с главой МИД особое внимание будет уделено взаимодействию Беларуси с Европейским союзом. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов. Отметим, Венгрия входит в число 30 основных торгово-экономических партнеров нашей страны. Двусторонний оборот товаров и услуг ежегодно превышает 200 миллионов долларов США.
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