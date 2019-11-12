В Минске сегодня состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Будет продолжено обсуждение обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе. Кроме того, встреча пройдет на фоне важного этапа - Киев и самопровозглашенная ДНР начали отвод войск в районе населенного пункта Петровское. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе - условие для саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия), где стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в регионе.