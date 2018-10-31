В Минске сегодня впервые пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

В масштабном мероприятии примут участие госдеятели и политики со всей Европы - это более 70 высокопоставленных гостей. На заседаниях, в частности, будут присутствовать генсек ОБСЕ Томас Гремингер, а также еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В повестке - вопросы экономики, гонка вооружений, локальные конфликты в странах постсоветского пространства. Словом, все, что влияет на мировую архитектуру безопасности.