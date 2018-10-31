ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Минске сегодня впервые пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

В масштабном мероприятии примут участие госдеятели и политики со всей Европы - это более 70 высокопоставленных гостей. На заседаниях, в частности, будут присутствовать генсек ОБСЕ Томас Гремингер, а также еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В повестке - вопросы экономики, гонка вооружений, локальные конфликты в странах постсоветского пространства. Словом, все, что влияет на мировую архитектуру безопасности.

Раньше в таком формате вопросы безопасности обсуждали в крупных геополитических центрах, например, в Вашингтоне или Пекине. Но в этом году организаторы форума выбрали именно Минск - за вклад, который Беларусь вносит в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Участники ожидают качественную и предметную дискуссию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все