Сегодня в Минске состоится последнее в уходящем году заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Встреча пройдет на фоне сохраняющейся напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и в украинско-российских отношениях. Впрочем, в преддверии новогодних и рождественских праздников стороны постараются принять любые меры по нормализации ситуации в сфере безопасности в регионе. Ожидается, что будет подписан договор о новом перемирии. Кроме того, участники контактной группы рассмотрят вопрос обмена пленными.