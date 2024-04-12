В Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ

12 апреля в Минске состоится первое в этом году заседание Совета глав МИД стран Содружества Независимых Государств.



Кроме подведения итогов дипломатического сотрудничества за 2023 год главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Это противодействие вызовам и угрозам, одной из которых является терроризм, а также военная безопасность, защита прав граждан, в том числе на безопасную профессиональную деятельность и развитие сотрудничества в области спорта.