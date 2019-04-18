В Минске состоялась церемония открытия нового офиса отделения посольства Финляндии

В Минске состоялась торжественная церемония открытия нового офиса отделения посольства Финляндии. Он расположился рядом с представительствами Франции, Болгарии и Швейцарии. Как отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, открытие отделения посольства Финляндии - это подтверждение конструктивного характера взаимодействия и укрепления отношений между странами.

Активное дипломатическое сотрудничество между странами началось в 1992 году. Тогда заработало минское отделение посольства Финляндии в Литве. Финский дипломат обратил внимание на то, что Беларусь и Финляндия находятся недалеко друг от друга, и нужно использовать эту возможность для наращивания, в том числе и туристического сотрудничества.