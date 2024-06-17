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В Минске состоялось заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы, в том числе с использованием образовательных грантов.

Об этом заявлено сегодня на заседании Парламентского собрания Беларуси и России в Минске. Главным событием стал большой правительственный час на тему общего научного и образовательного пространства. Также парламентарии рассмотрели бюджет и решили ряд организационных вопросов. Первым зампредседателя Парламентского собрания избран Игорь Сергеенко. С коллегой Вячеславом Володиным взгляды на союзную работу у них совпадают.

Сегодня в зале рождались новые идеи, появлялись новые предложения развивать сотрудничество между нашими учреждениями высшей школы, средней, средне-специальной. Здесь есть хорошая сфера предложений как для специалистов белорусских, так и российских. И есть поле деятельности для парламентариев в первую очередь. Мы дорожим дружбой с Росийской Федерацией, и я уверен, что сегодняшняя сессия придаст импульс для нашей дальнейшей совместной работы, а результатом явятся новые предложения, новые идеи.
Игорь Сергеенко, первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Союзное государство состоялось, при этом потенциал его недостаточно исчерпан, возможности огромные, и нам со своей стороны надо сделать все, чтобы мы эффективно решали возложенные на нас задачи. Граждане наших стран хотят жить в мире, дружбе, развивая отношения. Парламентское собрание - это хорошая форма развития отношений.
Вячеслав Володин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Парламентарии сегодня рассмотрели использование союзного бюджета за прошлый год. Он был профицитным из-за небольшого количества проектов. Вывод Парламентского собрания - нужно увеличивать количество совместных инициатив.

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