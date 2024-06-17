В Минске состоялось заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Сегодня в зале рождались новые идеи, появлялись новые предложения развивать сотрудничество между нашими учреждениями высшей школы, средней, средне-специальной. Здесь есть хорошая сфера предложений как для специалистов белорусских, так и российских. И есть поле деятельности для парламентариев в первую очередь. Мы дорожим дружбой с Росийской Федерацией, и я уверен, что сегодняшняя сессия придаст импульс для нашей дальнейшей совместной работы, а результатом явятся новые предложения, новые идеи.

Игорь Сергеенко, первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России