ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Минске стартовал очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины

В эти минуты проходит совещание рабочих подгрупп. Затем запланировано заседание трехсторонней контактной группы. Стороны продолжат обсуждать вопросы, связанные с необходимостью поддержания режима прекращения огня и разминирования в районе Станицы Луганской. Также в повестке - обмен пленными.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все