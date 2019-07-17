В Минске стартовал очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины

В эти минуты проходит совещание рабочих подгрупп. Затем запланировано заседание трехсторонней контактной группы. Стороны продолжат обсуждать вопросы, связанные с необходимостью поддержания режима прекращения огня и разминирования в районе Станицы Луганской. Также в повестке - обмен пленными.