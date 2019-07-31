В Минске стартовал очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины

В эти минуты проходит совещание рабочих подгрупп, затем запланировано заседание трехсторонней контактной группы, где продолжится обсуждение поиска пропавших без вести и согласование списков для обмена пленными. Две недели назад стороны конфликта согласовали бессрочное прекращение огня с 21 июля.