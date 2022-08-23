"В мире есть царь: этот царь беспощаден. Голод названье ему" - об актуальности этих строк в "ПЛОщадке"

Ситуация с продовольствием в мире продолжает обостряться. По данным ООН, сегодня около трети человечества сталкивается с нехваткой продуктов питания. При этом почти миллиард живет в условиях острого продовольственного дефицита. На этом фоне все больше отвыкающий от газа, тепла, нормальной гигиены и светлых перспектив Запад продолжает и в этой напасти обвинять Россию, а порой и Беларусь, упорно не замечая того, что продовольственная бомба под мироздание заложена им самим. Об этом авторская программа Максима Осипова "ПЛОщадка".

В конце июня глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия и блокирует пoрты в Черном море. На это зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев справедливо парировал: удивительно слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в тисках блокады и голода Ленинград.

И готовила более 6 миллионов смертей от голода на оккупированных территориях, в том числе в Беларуси - добавляет от себя автор "ПЛОщадки". Основанные на немецких архивах труды профессора Бернского университета Кристиана Герлаха - документальное свидетельство тому.

Удивительно и другое. Заблокированные минами (и вовсе не Россией) порты разблокировали, украинское зерно ушло на мировой рынок и оказалось никому не нужным. Покупатель в Ливане отказался от него, и ныне поставщик срочно ищет других покупателей, а выбравшиеся в Средиземное море зерновозы болтаются где-то у берегов Турции.

Итак, антироссийская страшилка про голод как оружие оказалась фейком. Но мировая проблема-то отнюдь не исчезла! Достаточно бегло просмотреть бюллетени ООН за половину прошлого (до начала спецоперации в Украине) года. Заголовки просто кричат.

Тем временем ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - заявила: "Глобальные проблемы требуют глобальных решений". И поэтому объявила конкурс плакатов к предстоящему осенью Всемирному дню продовольствия. Браво! Не говяжий, так хоть шершавый язык плаката. Автор "ПЛОщадки" на этот конкурс предложил бы карикатуру из западного издания, наглядно показывающую, во что превратился сегодня бывший советский лозунг "От поля до прилавка без потерь".

Однако структуры ООН не говорят главного - того, что, помимо климата, основной причиной голода является искусственный контроль продовольствия. Мировая сеть международной торговли зерном всегда находилась в руках четырех крупнейших агротрейдеров.

Фантаст Александр Беляев отнюдь не фантазировал, когда почти сто лет назад описал, как "вечный хлеб", изобретенный ради избавления человечества от голода, стал достоянием коммерсантов и причиной еще больших страданий людей. Кстати, печальная история: автор "Вечного хлеба" умер от голода в кольце ленинградской блокады, учиненной теми самыми, чьи потомки сегодня манипулируют едой для решения собственных геополитических задач.

Впрочем, англосаксонский мир всегда был таковым. В конце XIX века, когда голод вовсю бушевал в Индии, а миллионы индусов умирали от недостатка продовольствия, объемы вывоза пшеницы из Индии в Европу били все рекорды.

Хотя… Стоит ли удивляться? Магнатам рынка продовольствия наплевать не только на условных туземцев из третьих стран, но и на собственных граждан. Британская Daily Mail пишет, что все больше американцев теперь покупают еду в магазинах единой цены Dollar General, зачастую торгующих небезопасной для здоровья "просрочкой". В Туманном Альбионе ситуация не лучше. Крупнейшая британская компания Iceland Foods, обязавшаяся в 2018-м полностью исключить из продажи пальмовое масло, ныне имеет его как минимум в четверти своих продуктов.

По данным ООН, более 3 миллиардов человек сегодня не могут позволить себе здоровое питание. И с каждым годом цифра эта растет миллионов на сто. Понимая это, на все сто начинаешь ценить национальную продовольственную безопасность Беларуси и усилия главы государства, правительства, аграриев и промышленников по ее обеспечению.