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В Могилеве торжественно открыто почетное консульство Республики Казахстан
Представлять страну - партнера по Евразийскому экономическому союзу будет уроженец Беларуси, в прошлом спортсмен, а ныне известный бизнесмен в Астане Сергей Демяшкевич. Среди его основных функций - содействие увеличению товарооборота между странами. Сейчас этот показатель приближается к миллиарду долларов. Казахстан входит в тройку стран - лидеров внешнеторгового оборота Могилевской области. Так, экспорт молочной продукции вырос почти в сто раз. Одна из главных задач - в ближайшие годы задействовать весь потенциал сотрудничества.
В этом году договоры о сотрудничестве с университетами Казахстана подписали Могилевский педагогический университет и университет продовольствия.
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