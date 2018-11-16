В Могилеве торжественно открыто почетное консульство Республики Казахстан

Представлять страну - партнера по Евразийскому экономическому союзу будет уроженец Беларуси, в прошлом спортсмен, а ныне известный бизнесмен в Астане Сергей Демяшкевич. Среди его основных функций - содействие увеличению товарооборота между странами. Сейчас этот показатель приближается к миллиарду долларов. Казахстан входит в тройку стран - лидеров внешнеторгового оборота Могилевской области. Так, экспорт молочной продукции вырос почти в сто раз. Одна из главных задач - в ближайшие годы задействовать весь потенциал сотрудничества.