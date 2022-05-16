В Москве 16 мая состоится юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ

Защита от внешних угроз, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, ситуация на таджикско-афганской границе после вывода войск США.

Сегодня в Москве состоится саммит лидеров стран ОДКБ. Участвует и Президент Беларуси. Борт номер 1 направится в столицу России. Саммит юбилейный - Договору о коллективной безопасности уже 30 лет. Поэтому встреча лидеров - это не только подведение итогов, но и обсуждение сегодняшней непростой ситуации в регионе и мире. Подробности - у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Договор о коллективной безопасности был подписан в мае 1992 года. Уже 30 лет его основные цели - укрепление мира, международной и региональной безопасности стран, которые входят в ОДКБ. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. И сегодня главы этих государств соберутся здесь, в Большом Кремлевском дворце, на саммит ОДКБ, его еще называют "Встреча лидеров".

Принципы и нормы международного права грубо игнорируются, а границы региональной нестабильности расширяются. Президент Беларуси говорил еще об этом на прошлом саммите ОДКБ в Душанбе. Сегодня положение еще более накалилось. Из-за ситуации в Украине на Россию и Беларусь идет сильнейшее давление со стороны Запада и Евросоюза.

Военный контингент НАТО у наших границ увеличился в несколько раз. По данным Генштаба Беларуси, в настоящее время на восточном фланге Североатлантического альянса находятся 37,5 тысячи военных, почти 25 тысяч из которых расположились в Польше и странах Балтии.





Саммит проводится очень вовремя. Нынешняя ситуация такова, что Россия и Беларусь находятся под санкциями. На Украине проводится антитеррористическая и антинацистская операция, и в этих условиях появляются новые вызовы и угрозы, входящие как раз в компетенцию ОДКБ. Те страны, которые поддерживают нацизм на Украине, начинают угрожать и России и Беларуси, вплоть до военного вторжения. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова

Далее политолог подчеркнул, что видна активность вдоль границ России и Беларуси. И все это относится к вопросам обеспечения именно коллективной безопасности. И в этом отношении саммит полезен и для того, чтобы сверить часы, показать, что мир безопаснее не стал, появились новые вызовы и угрозы. "И эти угрозы, если им не противостоять сейчас на дальних рубежах, а отойти в сторону, обязательно придут в те страны, которые занимают отстраненную позицию", - подвел итог Андрей Манойло.

О том, что ОДКБ умеет действовать быстро, слаженно, а главное сообща, показали события в Казахстане, где в начале этого года была попытка организации вооруженного мятежа. Именно своевременные и оперативные действия миротворческих сил контингента предотвратили массовые беспорядки и жертвы и стабилизировали ситуацию в стране.



По словам экспертов, сегодня нужно усиливать роль ОДКБ и превращать ее в серьезную международную военную организацию.

Также сегодня запланированы и двусторонние переговоры президентов Беларуси и России. Тема уже будет касаться экономической безопасности наших стран. Лидеры обсудят развитие кооперации и совместную работу над импортозамещением.