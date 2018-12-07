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В Москве начинается 80-е заседание Экономического совета СНГ

На повестке дня десятки важных для стран Содружества вопросов. В первую очередь экономических. Обсуждать будут инвестиционное сотрудничество, формирование конкурентной политики в условиях развития цифровой экономики. Также на заседании планируют согласовать и тарифы на железнодорожном транспорте.

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