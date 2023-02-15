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В Москве ожидается подписание соглашения о единой промышленной политике Беларуси и России

15 февраля в Москве планируется подписание соглашения о единой промышленной политике Беларуси и России. Этот документ в плане мероприятий по реализации 28 союзных программ. Его называют базовым, так как он направлен на снятие барьеров в поставках товаров. Все для того, чтобы наш товар не считался иностранным в России, и мы получили доступ к программам субсидирования федерального и регионального уровней.

На сегодня союзные программы Беларуси и России реализованы на 71 %.

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