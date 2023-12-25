В Москве пройдет саммит в честь 10-летия ЕАЭС

Саммит в честь 10-летия ЕАЭС пройдет в Москве в мае 2024 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

С 1 января 2024 года Россия передает функции председателя в ЕАЭС Армении. По традиции заседания Высшего Евразийского экономического совета проходят на территории государства-председателя. Однако для саммита в честь 10-летия ЕАЭС решили сделать исключение.

По словам Владимира Путина, с этим предложением российской стороны согласились все партнеры по ЕАЭС. "В будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС. И мы в узком составе договорились, учитывая, что это юбилейное мероприятие (все согласились с моим предложением), провести в мае 2024 года саммит в Москве. Этот саммит откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран", - сказал глава российского государства.

