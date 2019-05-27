В Москве сегодня состоялась встреча глав МИД Беларуси и России

Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов белорусско-российского внешнеполитического взаимодействия. Подтвердили заинтересованность обеих стран в развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, а также взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ООН и ОБСЕ. Особое внимание было уделено региональной и международной безопасности. Обсудили белорусско-российское гуманитарное сотрудничество. В июле этого года в Санкт-Петербурге состоится VI Форум регионов Беларуси и России. Он будет посвящен совместным образовательным проектам для молодежи. Также во время пресс-конференции министры оценили работу и перспективы Евразийского экономического союза. 29 мая объединение отмечает пятилетний юбилей.

