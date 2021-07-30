В Мядельском районе новый руководитель

Придать импульс развитию районного центра. На такой задаче, представляя сегодня нового руководителя Мядельского района Александра Прановича, акцентировал внимание председатель облисполкома Александр Турчин. Кандидатуру нового руководителя районной вертикали утвердили на сессии Мядельского районного Совета депутатов. Губернатор Минской области отметил, что руководству района необходимо сделать многое, чтобы Мядельский край продолжал развиваться как туристический центр, в оптимальные сроки обеспечить население рабочими местами, а также увеличить количество здравниц, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Особого внимания требует и благоустройство населенных пунктов, а теперь, во время жатвы, и уборочная кампания.