В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои

В Беларуси с тревогой следят за резкой эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе. Ситуация в регионе остается крайне напряженной. По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои. Совет Безопасности ООН призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий. Совбез также выразил полную поддержку центральной роли Минской группе ОБСЕ. А Греция потребовала внеочередного созыва Постоянного совета Организации. Участники выступили с призывом ко всем партнерам - убедить противоборствующие стороны прекратить огонь.



Несут потери все стороны конфликта. За последние несколько часов известно о новых раненых. По информации Eurasia Daily, уже погибло аколо 790 азербайджанцев, 80 армян. Более двух тысяч ранены.



