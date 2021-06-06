В НАТО обеспокоены сотрудничеством Беларуси и России

Генеральный секретарь ведомства Йенс Столтенберг заявил, что "альянс серьезно обеспокоен военным сотрудничеством Беларуси и России и готов к защите своих союзников от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы". О какой угрозе идет речь, конечно же, не уточняется. Понятно только одно: мощный союз и достойное противостояние недружественным действиям Запада серьезно озаботили членов альянса.