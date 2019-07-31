В эти минуты в Национальном аэропорту встречают президента Узбекистана. В Беларусь с официальным визитом прибывает Шавкат Мирзиеев. Завтра во Дворце Независимости пройдет встреча глав государств. Акцент - на укреплении экономических отношений, обсудят и политическую повестку дня - ситуацию в регионе и мире.