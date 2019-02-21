В Национальной библиотеке послы зарубежных государств прочли отрывки из конституций своих стран на родных языках

Сегодня Беларусь отмечает Международный день родного языка. По случаю празднований и 25-летия Конституции Беларуси в Национальной библиотеке представители дипкорпуса - послы зарубежных государств - прочли отрывки из конституций своих стран на родных языках. Владимир Макей также прокомментировал информацию о том, что шенгенские визы могут подорожать до 80 евро. Министр заявил, что Беларусь продолжает работать с европейскими партнерами над соглашениями об упрощении визового режима. Поэтому стоимость шенгенских виз для белорусов может снизиться до 35 евро.