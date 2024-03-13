В Национальной библиотеке состоялась презентация научно-практического комментария к Конституции Беларуси

Научно-практический комментарий к Конституции 13 марта публично представили в Национальной библиотеке. Он подготовлен во исполнение поручения Президента.

Издание разъясняет конституционно-правовой смысл и содержание конституционных принципов и норм, дает правильное понимание Основного закона. Разработка комментария велась фактически под патронажем главы государства, это во время презентации подчеркнула заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Президентом был согласован коллектив авторов - это высококвалифицированные юристы, в том числе судьи Конституционного суда.

Чтобы Конституция в полной мере была действующая, необходимо осознанное восприятие гражданами, должностными лицами конституционных принципов и норм, понимание фундаментального значения конституционных положений для устойчивого развития страны, безопасности и благополучия граждан. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси