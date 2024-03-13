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В Национальной библиотеке состоялась презентация научно-практического комментария к Конституции Беларуси

Научно-практический комментарий к Конституции 13 марта публично представили в Национальной библиотеке. Он подготовлен во исполнение поручения Президента.

Издание разъясняет конституционно-правовой смысл и содержание конституционных принципов и норм, дает правильное понимание Основного закона. Разработка комментария велась фактически под патронажем главы государства, это во время презентации подчеркнула заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Президентом был согласован коллектив авторов - это высококвалифицированные юристы, в том числе судьи Конституционного суда.

Чтобы Конституция в полной мере была действующая, необходимо осознанное восприятие гражданами, должностными лицами конституционных принципов и норм, понимание фундаментального значения конституционных положений для устойчивого развития страны, безопасности и благополучия граждан.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси

Издание комментария к Конституции - это логическое завершение фундаментальной работы по совершенствованию конституционного строя, которая началась с разработки и принятия обновленного главного документа страны. Комментарий будет использован для разъяснения положений Основного закона в госорганах, трудовых коллективах и учебных заведениях.

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