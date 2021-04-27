В Нидерландах сегодня отмечают День короля

С национальным праздником монарха Виллема-Александра и граждан страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил широкую практику конструктивного взаимодействия и многочисленные контакты по самым разным линиям сотрудничества, которые дают положительные результаты. Минск также рассчитывает на продолжение инвестиционного взаимодействия и дальнейшую реализацию совместных проектов в фармацевтике, деревообработке и других сферах.