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В Нидерландах сегодня отмечают День короля

С национальным праздником монарха Виллема-Александра и граждан страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил широкую практику конструктивного взаимодействия и многочисленные контакты по самым разным линиям сотрудничества, которые дают положительные результаты. Минск также рассчитывает на продолжение инвестиционного взаимодействия и дальнейшую реализацию совместных проектов в фармацевтике, деревообработке и других сферах.

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