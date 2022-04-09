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В новом выпуске "Понятной политики": самые громкие провокации в мире

Нет сомнений - коллективному Западу не нужна белорусская миротворческая дипломатия. Именно поэтому переговорную площадку и перенесли в границы их зоны влияния. Метод давно известный.

Хаос на заказ или самые громкие провокации в мировой политике. От Румынии и развала Югославии до пробирки Пауэлла. Как создаются декорации и ритуальные жертвы? Кризисы и преступления как повод для нападения. Кровавые спектакли в угоду мирового господства. В "Понятной политике" о том, как не стать разменной монетой.

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