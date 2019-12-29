В ноябре Беларусь выбрала парламент 7-го созыва

Еще одно знаковое для всей нашей страны политическое событие отметилось на календаре 2019. В ноябре мы выбрали парламент седьмого созыва.Ну что же, поздравим и народных избранников с праздниками! Пусть это сделают Андрей Кривошеев и Вероника Бута. Но с условием: ждем от них от всех только хороших новостей.



