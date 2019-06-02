В Нур-Султане прошел юбилейный саммит ЕАЭС

На этой неделе главные политические и экономические новости приходили из столицы Казахстана, где прошел юбилейный саммит ЕАЭС. Договор о создании Евразийского экономического союза подписывали 29 мая 2014 года еще в Астане (два месяца назад город переименовали в Нур-Султан). Вот кадр пятилетней давности. На нем президенты трех стран (Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев) как раз после того, как поставили подписи под знаковым документом. С тех пор ЕАЭС прирос новыми участниками. Присоединились Ереван и Бишкек. Статус наблюдателя получила и Молдова.



ЕАЭС сегодня - это пять государств-участников: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия

Цифры впечатляют. Во-первых, это общий рынок, который объединяет более 180 миллионов потребителей. Географические масштабы тоже внушительные - это 14 % мировой суши. А еще ЕАЭС - сырьевой лидер: объединение на первом месте в мире по добыче нефти и газа. На второй строчке по производству минеральных удобрений. Поэтому не удивительно, что к масштабному союзу интерес проявляют полсотни стран. Правда, внутри ЕАЭС все еще остается немало проблем: это торговые ограничения, барьеры и изъятия. От них нужно обязательно избавляться, тогда не будет проблем и с привлечением новых стран на площадку союза. Об этом на саммите в очередной раз напомнил Александр Лукашенко.



Позиция официального Минска такова: интеграция ради интеграции не нужна

Нужен общий рынок с равными условиями для всех участников. Этот тезис наш Президент озвучил еще во время Послания народу и парламенту. Кстати, этот саммит позволил лидерам обсудить и накопившиеся вопросы двусторонней повестки. Александр Лукашенко провел встречи с главами Армении, Казахстана, Молдовы и России. С Владимиром Путиным детально говорили о вопросах углубления двусторонней интеграции. До этого Минск и Москва обменивались соответствующими предложениями. Все вопросы президенты рассмотрели в первом приближении, а правительствам поручено к 21 июня по всем темам найти точки соприкосновения. Разговор Александр Лукашенко и Владимир Путин условились продолжить на отдельной встрече на высшем уровне.



Наш политический обозреватель Ольга Макей за евразийским саммитом следила непосредственно в его кулуарах и обещает показать кадры, которые не попали в выпуски новостей. А заодно рассказать, почему ЕАЭС так похож на футбольную команду. Смотрим репортаж из Нур-Султана.







К юбилейному саммиту Казахстан готовился основательно

Ведь именно здесь (правда, Нур-Султан тогда еще был Астаной) и подписывали договор о создании Евразийского экономического союза. По случаю пятилетия интеграции местный Нацбанк даже выпустил килограммовые золотые монеты, таких отчеканили всего 20 штук. До начала саммита в пресс-центре организаторы устроили показ роликов, в том числе и о Беларуси. А в это время в кулуарах к своему выходу готовились больше сотни официантов. Идеально отглаженные костюмы и натертые до блеска бокалы. Все же переговоры переговорами, но и у глав государств обед тоже значится в расписании. Сейчас мы видим, как инструктаж проводят для официантов. В это сложно поверить, но проверяют даже чистоту рук. До блеска натирают и мраморные полы, а под пленкой до последнего держат красную ковровую дорожку. Через несколько минут по ней пройдут главы государств. Чтобы запечатлеть этот момент, собралось огромное количество фотографов и телеоператоров. Но попасть в эту зону можно только при наличии специального флоутера - карточки с цифрой на бейдже.

Прибытия всех участников саммита главы государств дожидаются в специальной комнате

Тем временем в зале, где пройдет первая встреча, последние приготовления: делегации перечитывают документы, организаторы проверяют звук. Детали обсуждают вице-премьеры Беларуси и России. Лидеры "пятерки" в узком составе встречаются в зале, стилизованном под юрту. Это символ единства и гостеприимства. Перед встречей ковролин в этой самой юрте сбрызгивают антистатиком, видимо, в воздухе повисло напряжение. Но обстановку разряжали фотосессия Дмитрия Пескова с гостями (точнее гостей с ним) и появление лидеров в хорошем настроении. На этот раз за столом на одного участника больше. Это первый Президент Казахстана (Нурсултан Назарбаев получил звание почетного председателя объединения). Уже на встрече в расширенном формате по этому случаю поменяли табличку. Его опыт важен союзу.







За пять лет существования союз из "тройки" вырос в "евразийскую пятерку" с плюсом



За пять лет существования союз из "тройки" (Беларуси, России и Казахстана) уже вырос в "евразийскую пятерку" с плюсом (присоединились Армения, Кыргызстан и в качестве наблюдателя Молдова). Это стало хорошим фундаментом для развития экономик. Темпы товарооборота хоть и замедляются в последнее время, но растут: за прошлый год добавили почти 12 %. Кроме того, сообща проще выстоять в турбулентности на мировых рынках (это санкционное давление и нынешнее противостояние Китая и США). Тем не менее проблемы остаются и в самом союзе. Если представить, что рынок Евразии или даже мировой - это футбольное поле, то пять государств ЕАЭС решили играть в одной команде. Вроде бы и цели общие (кооперация и продажи), и игроки опытные, но мяч то и дело спотыкается о неровности на стадионе (то есть препятствия и барьеры). А ведь изначально в общих правилах прописано: то самое игровое поле должно быть ровным, то есть равным для всех. Тем не менее, некоторые игроки периодически получают желтые и даже красные карточки (когда предприятию закрывают доступ к рынку). И такие торговые барьеры на евразийском поле не редкость.



Вся суть ЕАЭС - это рынок равных условий, без ограничений и барьеров

Россия все еще предъявляет претензии белорусскому продовольствию, у Казахстана возникают торговые споры с Кыргызстаном. Решение этих вопросов оставим специалистам, но напомним: вся суть ЕАЭС - это рынок равных условий, без ограничений и барьеров. Во время этой встречи главы государств поставили подписи под решением Высшего совета, которое ведет к созданию зоны свободной торговли с Сербией. Такое уже работает с Вьетнамом. А переговоры идут с Сингапуром, Индией, Египтом. Сотрудничать хотят десятки стран. По сути у союза есть шансы стать мощнейшей экономической платформой в мире. Впрочем, Александр Лукашенко так и скажет: "Не замечать ЕАЭС уже не удастся".

Избавиться от бюрократических барьеров поможет в том числе и электронный документооборот

Цифровую повестку лидеры также обсудили. В будущем это позволит создать транспортные коридоры и систему прослеживаемости товаров. Впрочем, цифровизация видна в действии и на самом саммите. На гаджеты во время встречи отвлекались не только члены делегаций, но даже модератор саммита Никол Пашинян (а Армения председатель в этом году).







В 2020-м председательство в ЕАЭС переходит к Беларуси

Пока же на нынешнем саммите главы государств подписали два десятка документов. Среди них и создание нового вспомогательного органа. В ЕАЭС появится совет по промышленной политике. Впрочем, в Казахстане белорусские товары знают: здесь продают мебель, нашу одежду и продукты. Не говоря уже о промышленной кооперации. Товарооборот - почти миллиард. При этом 80 % - это белорусский экспорт. Торговлю предстоит сбалансировать, в том числе и этот вопрос обсуждали президенты Беларуси и Казахстана. (Кстати, в подарок из Минска корзина с белорусскими гостинцами). А вот куда сложнее подсчитать, сколько встреч и переговоров за этот юбилейный день в Нур-Султане состоялось между главами государств. Как известно, такие саммиты - хорошая возможность для переговоров тет-а-тет. Так вот для того, чтобы лидеры могли в уединенной обстановке обсудить нужные им вопросы, сделаны кабинки и комнаты. Здесь кресла для делегаций, президентов и здесь можно спокойно обсудить самые важные вопросы. Воспользовались ли президенты этими комнатами - не известно. Большая часть переговоров все же была, как говорится, на ногах и скрыта от объективов телекамер. Развитие отношений Александр Лукашенко обсудил с лидерами России, Молдовы и Армении. А на встрече с Нурсултанам Назарбаевым говорили по душам, ведь дружба политиков проверена временем: и сложными девяностыми, и кризисами двухтысячных.



Следующий раз в таком составе главы "евразийской пятерки" соберутся 1 октября в Ереване