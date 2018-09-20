В Нью-Йорке стартовала 73-я сессия Генассамблеи ООН. Белорусскую делегацию возглавит Владимир Макей

Беларусь принимает участие в еще одном глобальном форуме мирового масштаба. Более 170 вопросов вынесено на рассмотрение участников 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартовала в Нью-Йорке. Среди них - поддержание международной безопасности, поощрение прав человека, предупреждение геноцида и военных преступлений. Белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь, как известно, одна из стран - учредителей Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день Минск разрабатывает и успешно продвигает свои актуальные инициативы мирового масштаба.