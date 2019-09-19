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В ООН отметили важность прошедшей в Минске антитеррористической конференции

Уникальный формат, большой положительный резонанс и беспрецедентное количество организаций. В ООН отметили важность антитеррористической конференции, прошедшей в начале сентября в Минске. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков с руководителем контртеррористического управления организации обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Напомним, 74-я сессия Генассамблеи ООН стартовала вчера.

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