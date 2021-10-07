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В Палате представителей обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Венесуэлы

Вопросы сотрудничества Беларуси и Венесуэлы обсуждали сегодня и в Палате представителей. Председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко также встретился со спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом. Нашим странам нужно искать новые точки для дальнейшего развития сотрудничества. Об этом в рамках встречи заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.

Наши страны всегда были близки, особенно хороший фундамент был заложен при президенте Уго Чавесе. И контакты не прекращались, несмотря ни на какие ограничения. Наша страна и Венесуэла, как мы знаем, уже давно находятся под международным давлением стран Запада, Соединенных Штатов Америки. Нам надо искать новые точки для сотрудничества, в том числе и в парламентской плоскости. У нас пока еще нет группы дружбы с парламентом Венесуэлы. Нам очень важно в этом вопросе поддержать друг друга. Хотя, конечно же, мы, столкнувшись с несправедливым международным давлением на наши государства, поддерживали друг друга и заявлениями, и на международных площадках.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сергей Клишевич подчеркнул, что нам следует перезагрузить какие-то направления сотрудничества и обсудить новые возможные проекты.

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